Тренер української збірної з футболку Андрій Шевченко охарактеризував збірну Іспанії перед зустріччю команд в рамках Ліги націй.

– Сила збірної Іспанії — у її чудових виконавцях. Це одна з кращих команд світу. Я дуже поважаю її головного тренера Луїса Енріке. Упевнений, він чудово підготував команду до виступу в Лізі націй, – заявив Шевченко під час прес-конференції у Мадриді.

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Головний тренер збірної вважає, що іспанський футбол завжди домінував на міжнародній арені і продовжує робити це зараз.

– Зараз випав шанс зіграти із чудовою командою. Ліга націй дає можливість для тренера підготувати колектив через матчі із серйозними суперниками, такими, як Іспанія, – зазначив Шевченко.

Матч Іспанія-Україна пройде 6 вересня на стадіоні Альфредо ді Стефано в Мадриді.

Україна перемогла Швейцарію

Збірна України приймала команду Швейцарії у рамках першого туру групового етапу Ліги націй-2020/21 в елітному дивізіоні четвертої групи. Зустріч пройшла у Львові на Арені Львів та завершилася перемогою підопічних Андрія Шевченка з рахунком 2:1.

Тим самим Україна очолила четверту групу.