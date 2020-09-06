Збірна України зустрінеться з командою Іспанії в рамках другого туру групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2020/21 у Лізі А четвертої групи. Зустріч відбудеться у неділю, 6 вересня, у Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано. Початок матчу о 21.45 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїса Енріке. На перемогу Іспанії приймають ставки з коефіцієнтом 1.53. Успіх української команди оцінюють в 6.50. Нічийний результат зустрічі — 4.40.

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На те, що Фурія Роха першою відкриє рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.38, а на синьо-жовтих — 3.05.

Матч довірили судити французькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Бенуа Бастьєном. Йому асистуватимуть його співвітчизники: Хішам Закрані та Фредерік Акетт.

Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Бенуа Мілло.

Для команд це буде шоста очна зустріч в історії. Вперше вони зустрілися в рамках кваліфікаційного відбору на чемпіонат Європи 2004 року. Тоді команди розписали бойову нічию 2:2. У решті матчів фортуна була на боці іспанської збірної.

Востаннє команди зустрічалися в рамках відбору на Євро-2016 – цей матч завершився мінімальною виїзною перемогою Іспанії з рахунком 1:0.

Фото: УАФ