Збірна Швейцарії приймала вдома команду Німеччини у рамках матчу другого туру групового етапу Ліги націй УЄФА сезону 2020/2021 у четвертій групі елітного дивізіону.

Зустріч пройшла у Базелі на стадіоні Санкт-Якоб Парк та завершилася з рахунком 1:1.

У першому таймі рахунок відкрили гості. Німецький гравець Маттіас Гінтер зробив вдалий пас, а Ілкай Гюндоган прийняв його і з штрафного майданчика поцілив у правий нижній кут воріт опонента на 14 хвилині поєдинку.

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Власники поля змогли відігратися лише у другому таймі. Брель Емболо влучно передав м’яч Сільвану Відмеру, який не розгубився і завдав удару у нижній кут воріт на 58 хвилині гри.

Склади команд

Швейцарія: Аканжі, Беніто, Відмер, Джака, Зоммер, Родрігес, Сеферович, Соу, Штеффен, Ельведі, Емболо.

Запасні: Омерагіч, Зом, Аджеті, Варгас, Гаврановіч, Ланг, Мвого, Омлін, Фасснахт, Цубер, Ебішер.

Німеччина: Вернер, Гінтер, Госенс, Гюндоган, Дракслер, Зюле, Керер, Кроос, Лено, Рудигер, Сане.

Запасні: Бауманн, Брандт, Вальдшмідт, Джан, Кох, Нойхаус, Сердар, Та, Трапп.

Матчі Ліги націй-2020/21

5 вересня відбувся футбольний матч у рамках Ліги націй УЄФА між збірними Португалії та Хорватії.

Зустріч закінчилася перемогою португальців.

Вони перемогли опонентів з розгромним рахунком 4:1.