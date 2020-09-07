Український футболіст Олександр Гладкий став гравцем луганської Зорі. Про це клуб офіційно повідомив на своєму сайті.

Угода 33-річного форварда з луганським клубом розрахована на один сезон. У таборі Зорі гравець перебуває ще з кінця серпня і взяв участь у двох товариських матчах команди, а у спарингу Гладкий став автором забитого м’яча.

Футболіст у складі Зорі виступатиме під одинадцятим номером.

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До цього українець виступав за турецький клуб Адана Демірспор, за який взяв участь у 23 матчах та забив 10 голів. Наприкінці літа гравець перебував у статусі вільного агента.

До переходу в клуб Адана Демірспор гравець захищав кольори Різерспора. В українській Прем’єр-лізі він виступав за харківський Металіст, донецький Шахтар, львівські Карпати, Дніпро та одеський Чорноморець. Також Гладкий взяв участь в 11 матчах за збірну України.

У першому турі УПЛ сезону-2020/21 підопічні Віктора Скрипника поступилися чернігівській Десні з рахунком 1:3. В наступному турі луганці зустрінуться з Маріуполем.

Джерело: ФК Зоря

Фото: ФК Зоря