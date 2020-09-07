Нідерланди – Італія – 0:1.
Матч другого туру Ліги націй у першій групі елітного дивізіону завершився мінімальною перемогою Італії над Нідерландами.
Відкрито рахунок у матчі було аж наприкінці першого тайму. Під саму завісу 45-хвилинки гол змогла забити збірна Італії.
Іммобіле зробив гольову передачу на Бареллу, який легко переправив м’яч у сітку після відмінного навісу. 0:1.
Цього голу вистачило збірній Італії, щоб святкувати перемогу в матчі.
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Україна розгромно поступилася Іспанії в Лізі націй
У рамках другого туру групового етапу Ліги націй в четвертій групі елітного дивізіону Іспанія здобула перемогу над Україною з рахунком 4:0.
Капітан збірної Іспанії Рамос забив перший гол із пенальті на третій хвилині. Цей же захисник подвоїв перевагу своєї команди на 29-й хвилині.
Третій гол забив іспанський нападник Фаті, який завдяки цьому взяттю воріт став наймолодшим бомбардиром збірної.
Вийшовши на заміну Торрес зробив рахунок розгромним на 84-й хвилині.