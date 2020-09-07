Тренерський штаб національної команди Чехії викликав до лав збірної 24 футболістів, 22 з яких є дебютантами.

Причиною такого рішення стало те, що футболісти першої команди, які були викликані на матчі першого та другого туру у Лізі націй УЄФА, покинули тренувальний табір через загрозу поширення коронавірусу.

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Із 24 новоприбулих лише 36-річний голкіпер Роман Губнік та 30-річний форвард Станіслав Тецл раніше запрошувалися до національної команди. Перший востаннє у тренувальному таборі збірної був чотири роки тому, а Тецл у 2018 році.

А ось 17-річний чеський хавбек Адам Карабец може побити рекорд наймолодшого гравця в історії збірної Чехії.

Склад збірної Чехії на гру з Шотландією:

Воротарі: Алеш Мандоус (СК Сігма Оломоуц), Якуб Маркович (СК Славія Прага), Філіп Нгуєн (Слован Ліберец).

Алеш Мандоус (СК Сігма Оломоуц), Якуб Маркович (СК Славія Прага), Філіп Нгуєн (Слован Ліберец). Захисники: Шимон Габріель (ФК Млада Болеслав), Томаш Голеш (СК Славія Прага), Данієль Хольцер (ФК Банік Острава), Роман Губнік (СК Сігма Оломоуц), Вацлав Ємелка (СК Сігма Оломоуц), Ян Юрошка (ФК Банік Острава) Ондржей Карафят (СК Славія Прага), Ярослав Зелени (ФК Яблонец).

Шимон Габріель (ФК Млада Болеслав), Томаш Голеш (СК Славія Прага), Данієль Хольцер (ФК Банік Острава), Роман Губнік (СК Сігма Оломоуц), Вацлав Ємелка (СК Сігма Оломоуц), Ян Юрошка (ФК Банік Острава) Ондржей Карафят (СК Славія Прага), Ярослав Зелени (ФК Яблонец). Півзахисники: Радім Брейте (СК Сігма Оломоуц), Лукаш Будінскі (ФК Млада Болеслав), Марек Гавлик (ФК Словацко), Адам Янош (ФК Банік Острава), Адам Карабец (Спарта Прага), Томаш Малінскі (СК) Славский , Якуб Пешек (ФК Слован Ліберец), Роман Поточни (ФК Банік Острава), Томаш Соліл (ФК Пардубіце), Яхим Шип (СК Сигма Оломоуц).

Радім Брейте (СК Сігма Оломоуц), Лукаш Будінскі (ФК Млада Болеслав), Марек Гавлик (ФК Словацко), Адам Янош (ФК Банік Острава), Адам Карабец (Спарта Прага), Томаш Малінскі (СК) Славский , Якуб Пешек (ФК Слован Ліберец), Роман Поточни (ФК Банік Острава), Томаш Соліл (ФК Пардубіце), Яхим Шип (СК Сигма Оломоуц). Нападники: Антонін Роусек (Збройовка Брно), Станіслав Тецл (СК Славия Прага).

Керувати командою у матчі другого туру Ліги націй УЄФА проти Шотландії буде наставник національної команди Чехії U-18 Давид Голоубек.

Матч Чехія – Шотландія у другій групі Ліги В відбудеться 7 вересня в Оломоуці на стадіоні Андрув.

Іспанія розгромила Україну у Лізі націй

У другому турі Ліги націй в елітному дивізіоні збірна України зазнала розгромної поразки від іспанців у Мадриді.

Синьо-жовті пропустили від Фурії Рохи чотири сухих м’ячі – дублем відзначився Серхіо Рамос, а ще по голу на свій рахунок записали Ансу Фаті та Ферран Торрес.

Попри поразку підопічні Шевченка після двох турів опинилися на другій сходинці у турнірній таблиці четвертої групи Ліги А.

Фото: Česká fotbalová reprezentace

Джерело: Česká fotbalová reprezentace