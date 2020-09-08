Футболіст французького ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе здав позитивний тест на коронавірус. Не знаючи результату тесту, гравець відправився на тренування національної команди.

Мбаппе здав пробу зранку 7 вересня, після чого у загальній групі взяв участь у тренувальному занятті і лише після його завершення дізнався результата – інфікування Covid-19.

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У Федерації футболу Франції повідомили, що футболіста відправили додому на самоізоляцію.

Таким чином, 21-річний футболіст не зможе взяти участі у матчі другого туру Ліги націй УЄФА проти команди Хорватії в елітному дивізіоні.

У клубі Мбаппе це вже не перший випадок інфікування коронавірусом. Щойно гравці повернулися з невеличкої відпустки після фіналу Ліги чемпіонів позитивні тести здали – форварди Мауро Ікарді та Неймар, хавбеки Леандро Передес та Анхель Ді Марія. Усі вони свою відпустку провели на Ібіці. Також коронавірус підтвердився у півзахисника Маркіньйоса та голкіпера Кейлора Наваса.

10 вересня ПСЖ стартує у новому розіграші французької Ліги 1 матчем проти Ланса, але через велику кількість інфікованих футболістів клубу із Парижа матч поки під питання.

Джерело: FFF