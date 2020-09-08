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Факти / Спорт

Футболіст Мбаппе заразився коронавірусом і пішов на тренування збірної

Футболіст французького ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе здав позитивний тест на коронавірус. Не знаючи результату тесту, гравець відправився на тренування національної команди.

Мбаппе здав пробу зранку 7 вересня, після чого у загальній групі взяв участь у тренувальному занятті і лише після його завершення дізнався результата – інфікування Covid-19.

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У Федерації футболу Франції повідомили, що футболіста відправили додому на самоізоляцію.

Таким чином, 21-річний футболіст не зможе взяти участі у матчі другого туру Ліги націй УЄФА проти команди Хорватії в елітному дивізіоні.

У клубі Мбаппе це вже не перший випадок інфікування коронавірусом. Щойно гравці повернулися з невеличкої відпустки після фіналу Ліги чемпіонів позитивні тести здали – форварди Мауро Ікарді та Неймар, хавбеки Леандро Передес та Анхель Ді Марія. Усі вони свою відпустку провели на Ібіці. Також коронавірус підтвердився у півзахисника Маркіньйоса та голкіпера Кейлора Наваса.

10 вересня ПСЖ стартує у новому розіграші французької Ліги 1 матчем проти Ланса, але через велику кількість інфікованих футболістів клубу із Парижа матч поки під питання.

Джерело: FFF

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