Топ-10 найдорожчих футболістів УПЛ

Авторитетний портал Transfermarkt оновив цінники на футболістів, які виступають в українській Прем’єр-лізі.

Найдорожчим гравцем чемпіонату України з футболу залишився хавбек київського Динамо Віктор Циганков, ціна якого зросла на €3 млн і наразі становить €19 млн. Слідом йде партнер по команді Циганкова – Віталій Міколенко (€13 млн), а замикає трійку лідерів вінгер донецького Шахтаря бразилець Тете (€17 млн).

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Трохи впали у ціні бразильські гравці гірників Ісмаїлі (з €15 млн до €12 млн) та Тайсон (з €9,5 млн до €8 млн).

Натомість помітний прогрес простежується у форварда київського клубу Владислава Супряги ат захисника Шахтаря Додо. Вартість українця піднялася із €2,7 мн до €7 млн, а цінник на бразильця піднявся на €6 млн та тепер становить €10 млн.

Незмінною у порівнянні з попереднім оновленням залишилася ціна на опорного півзахисника Шахтаря та збірної України Тараса Степаненка — €8 млн.

Таким чином, до десятки найдорожчих гравців УПЛ потрапили відразу п’ять футболістів з українським паспортом та п’ять із бразильським.

Джерело: Transfermarkt