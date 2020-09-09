Форвард збірної Португалії та туринського Ювентуса Криштіану Роналду відзначився дублем у ворота збірної Швеції (0:2) в рамках елітного дивізіону Ліги націй УЄФА-2020/21.

Перший гол португальця у матчі став для 35-річного гравця сотим у футболці національної команди. Також Криштіану став першим європейцем, якому вдалося подолати позначку у 100 забитих м’ячів за власну збірну.

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Щоб побити світовий рекорд, який належить іранцю Алі Даеї (109 м’ячів), Роналду потрібно забити ще дев’ять м’ячів у футболці селесао.

Нині в активі Криштіану 101 гол у 165 матчах за національну команду.

А ось у жінок позначки у сотню забитих голів за національну команду досягли відразу сім футболісток. Серед європейок найбільше голів забила представниця збірної Німеччини Біргіт Принц – 128, а у світовим лідером є канадка Крістін Сінклер, на рахунку якої 186 м’ячів у футболці національної команди.

Роналду міг не зіграти проти Швеції

Роналду пропустив гру першого туру Ліги націй проти Хорватії через інфекцію на нозі. Футболісту довелося пройти курс лікування антибіотиками.

Участь Криштіану у другому матчі теж була під питанням.