Переможниця жіночого чемпіонату світу з футболу 2011 року, японська футболістка Юкі Нагасато виступатиме за чоловічу команду Хаябуса Елевен, що виступає у Kanagawa Prefecture League у Японії.

Вона стане єдиною жінкою, котра виступає за чоловічий клуб у Японії, і однією із небагатьох в історії, кому це вдалося зробити раніше.

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Права на 33-річну Нагасато належать американському футбольному клубу Чикаго Ред Старз, а за Хаябуса Елевен вона гратиме на правах оренди. Деталі контракту футболістки та клубу невідомі.

Старт сезону у Kanagawa Prefecture League спершу був запланований на весну, але через пандемію розпочинається наступного вікенду у спрощеному форматі, в якому 28 команд розподілять на чотири групи.

У поточному сезоні у матчах за Чикаго в лізі NWSL Challenge Cup цього літа вона зіграла у двох матчах, але потім отримала травму лівої ноги і пропустила п’ять ігор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YuKi Nagasato (@yuki_nagasato) 21 Июн 2019 в 2:14 PDT

У 2019 році вона віддала найбільшу кількість асистів у лізі – вісім, та забила вісім голів.

До переходу у Чикаго Ред Старз у 2017 році вона захищала кольори німецьких клубів Франкфурт та Вольфсбург, а також англійського Челсі.

За збірну Японії Юкі зіграла у 132 матчах, в яких забила 58 голів. Також вона взяла участь у фінальній частині чемпіонату світу 2011 року, на якому її національна команда обіграла у фіналі збірну США, а також грала на Мундіалях у 2007 та 2015 роках.

Нагасато не перша жінка у чоловічому футболі

У 2020 році футбольна асоціація Нідерландів оголосила, що 19-річна Еллен Фоккема отримала дозвіл грати за чоловічу команду VV Foarut, яка виступає у дев’ятому дивізіоні країни. Хоча раніше жінкам заборонялося грати за чоловічі команди після досягнення 19-річного віку.

Нинішній голкіпер жіночого клубу Північна Кароліна Кураж та збірної Канади Стефані Лаббе пробувала свої сили у чоловічій команді Calgary Foothills FC у 2018 році. вона пройшла тренувальний табір із командою, але правила ліги через стать заборонили їй брати участь у змаганнях із чоловіками.

Фото: YuKi Nagasato