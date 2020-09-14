Матч третього туру французької Ліги 1 між ПСЖ та Марселем (0:1), в якому підопічні Томаса Тухеля зазнали другої поразки поспіль, завершився величезною бійкою.

Поки інші футболісти обох команд з’ясовували стосунки, Неймар вдарив іспанського захисника Марселя Альваро Гонсалеса ззаду по голові. За це бразилець отримав червону картку.

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Після гри Неймар звинуватив Гонсалеса у расизмі, заявивши що той сказав фразу: Замовкни, брудна мавпо!. На що Альваро відповів йому, що расизму немає місця у футболі.

— Ти не чоловік, оскільки ти не можеш визнати свою помилку. Поразки – це складова спорту. Але образи та расизм? Ні, я проти цього. Я тебе не поважаю! Ти тюхтій. Зізнайся, що ти сказав насправді. Будь чоловіком! Расист, – написав Неймар у Twitter.

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão … seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

За удар Гонсалеса 28-річному бразильцю загрожує дискваліфікація від чотирьох до семи матчів.

До вилучення Неймара арбітр показав червоні картки кільком футболістам: Леандро Паредесу та Левену Кюрзава із ПСЖ, а також Даріо Бенедетто та Жордану Амаві з Марселя.

ПСЖ пізніше стартував у чемпіонаті Франції через невеличку відпустку після участі у фіналі Ліги чемпіонів. Поки клуб із Парижа взяв участь у двох із трьох турів Ліги 1, в яких поступився з рахунком 1:0 Лансу та Марселю. У турнірній таблиці ПСЖ поки немає очок та посідає 18 сходинку.