У матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2020/21 київське Динамо зустрінеться із нідерландським АЗ Алкмааром. Матч відбудеться 15 вересня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 20.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі 2+2. Також гру у прямому ефірі покаже російський телеканал Матч! ТВ.

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Також за текстовою трансляцією матчу можна буде спостерігати на сайті Факти ICTV. Вона розпочнеться за кілька хвилин до стартового свистка.

Всі матчі третього раунду відбору Ліги чемпіонів грають у форматі однієї зустрічі. Переможець цього протистояння зустрінеться у плей-оф із переможцем дуелі Гент (Бельгія) – Рапід (Австрія). Матчі плей-оф заплановані на 23 та 29 вересня.

Це буде третя очна зустріч команд в історії. Востаннє вони зустрічалися між собою у сезоні-2009/10 в рамках групового етапу Кубка УЄФА. Тоді перемога у двох матчах була на боці київської команди (2:0, 1:2).