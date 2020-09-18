20-річна російська фігуристка Марія Сотскова дискваліфікована на 10 років за підробку медичної довідки. Таке рішення ухвалило Російське антидопінгове агенство (РУСАДА).

— Рішення ухвалене дисциплінарним комітетом РУСАДА, Сотскова про це знає, – повідомило джерело у РУСАДА.

Також у РУСАДА повідомили, що провину спортсменки у підробці медичної довідки довели під час слухань та у процесі розслідування антидопінговим агентством цієї справи.

Фігуристку запідозрили у порушенні антидопінгових правил, адже вона пропустила три тестування на допінг у період з 2019 до 2020 року. Сотскова намагалася виправдати свою відсутність справкою, яка згодом виявилася фіктивною.

Кого ще зловили на фальшивих довідках?

Марія Сотскова далеко не перша російська спортсменка, котру викрили у фіктивній медичній довідці. Наприклад, одним із найрезонансніших таких викритті є справа легкоатлета Данила Лисенка.

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Його запідозрили у фальшивому лікарняному листі, щоб приховати своє місцезнаходження. Хоча спортсмени повинні надавати такі дані допінг-офіцерам, адже ті можуть навідатися у будь-який час.

Хто така Сотскова?

Марія завоювала срібло у фіналі Гран-прі у сезоні-2017/18, а також срібло на юнацьких Олімпійських іграх у 2016 роціТакож вона брала участь у зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані у 2018 році, де посіла восьму сходинку.

У липні 2020 року Сотскова оголосила про закінчення професійної кар’єри фігуристки. Причиною такого рішення стали проблеми зі здоров’ям.