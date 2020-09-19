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Факти / Спорт

Офіційно: Гарет Бейл повернувся в Тоттенхем

Форвард Реала Гарет Бейл офіційно повернувся в лондонський клуб Тоттенхем.

Зірку світового футболу в 2013 році продали Реалу, а тепер на правах оренди Бейл знову гратиме за Тоттенхем до кінця сезону 2020/21.

31-річний футболіст виступатиме під номером 9.

Бейл грав за Тоттенхем з 2007 по 2013 рік.

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У 2019 році Гарет Бейл був у п’ятірці найбільш високооплачуваних футболістів світу.

На першому місці – форвард каталонської Барcелони і збірної Аргентини Ліонель Мессі (€130 млн на рік), на другому – форвард Ювентуса Кріштіану Роналду з €113 млн річного доходу, третє – футболіст французького ПСЖ Неймар (€91,5 млн), далі – форвард Атлетіко Антуан Грізманн (€44 млн) і форвард Реала Гарет Бейл (€40,2 млн).

Фото: Гарет Бейл

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