Форвард Реала Гарет Бейл офіційно повернувся в лондонський клуб Тоттенхем.
Зірку світового футболу в 2013 році продали Реалу, а тепер на правах оренди Бейл знову гратиме за Тоттенхем до кінця сезону 2020/21.
31-річний футболіст виступатиме під номером 9.
Бейл грав за Тоттенхем з 2007 по 2013 рік.
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Bale. Is. Back.
Welcome home, @GarethBale11 ???? #BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/iOIWC2ZwtC
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020
У 2019 році Гарет Бейл був у п’ятірці найбільш високооплачуваних футболістів світу.
На першому місці – форвард каталонської Барcелони і збірної Аргентини Ліонель Мессі (€130 млн на рік), на другому – форвард Ювентуса Кріштіану Роналду з €113 млн річного доходу, третє – футболіст французького ПСЖ Неймар (€91,5 млн), далі – форвард Атлетіко Антуан Грізманн (€44 млн) і форвард Реала Гарет Бейл (€40,2 млн).
Фото: Гарет Бейл