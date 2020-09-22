Російський мільярдер та власник лондонського Челсі Роман Абрамович таємно купував футболістів через офшорні компанії на Британських Віргінських островах для конкурентів свого клубу. Про це йдеться у фінансових звітах FinCEN – підрозділі з боротьби з фінансовими злочинами в складі міністерства фінансів США.

Мова йде про компанію Leiston Holdings. Саме вона використовувала заборонену практику TPO (third-party ownership – володіння третіми особами – Ред.). За цією схемою інвестори купують частку майбутньої вартості футболіста у клубів, що потребують фінансів.

Відомо, що Leiston Holdings частково володіла правами на перуанського футболіста Андре Каррільйо, який нині виступає за Аль-Хіляль. У 2014 році під час виступів за португальський Спортинг він грав проти Челсі у Ліза чемпіонів.

Таким чином у двох матчах. які провели клуби у єврокубках, Абрамовичу частково або повністю належали права на 12 гравців, котрі були на полі.

Чим Leiston Holdings привернув увагу журналістів?

У 2016 році у звіті одного з банків йшлося про підозрілі перекази, в яких фігурувало ім’я Абрамовича. В документі зазначалося про виплати за участю офшорних компаній, які належать росіянину, на суму понад $1 млрд.

Також відомо, що серед цих транзакцій було дев’ять переказів від компанії Абрамовича, що базується на Кіпрі. Ці гроші поділили ще між чотирма компаніями, після чого на рахунку Leiston Holdings опинилося $156 млн.

У 2018 році Leiston Holdings опинилися у центрі уваги після розслідування журналістів Der Spiegel, котрі виявили що компанія практикувала TPO.

Практика third-party ownership

У 2008 році керівництво англійської Прем’єр-ліги заборонило практику TPO. З 2015 році вона також під забороною Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

— Той факт, що операції могли бути конфіденційними, не означає, що вони були незаконними або порушували будь-які інші норми чи правила, що застосовувались тоді, – заявила прес-секретар Абрамовича.

Також жінка додала, що перекази мають стосуються періоду до того, як ФІФА змінила правила.

У документах FinCEN фігурують також чимало українських бізнесменів та політиків. Цікаво, що витік даних FinCEN спричинив різке падіння акцій світових банків. Зокрема, HSBC втратив 5,3%, Standard Chartered’s — 6%, Barclays — 5.4%, а акції Deutsche Bank втратили 8% на початку торгів. Знизились і акції PMorgan та NY Mellon.