Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала на тенісному турнірі у Страсбурзі. Отримавши другий номер посіву Еліна розпочала свій похід за трофеєм з 1/8 фіналу, де їй у суперниці дісталася колишня перша ракетка Польщі Магда Лінетт.

Перший сет зустрічі видався досить напруженим. Українка змогла дотиснути свою опонентку лише на тай-брейку – 7:6 (7:0). У другій партії Лінетт вела у рахунку 4:1, але Світоліна відповіла серією із чотирьох виграних геймів поспіль, а потім закрила матч на прийомі, уникнувши ще одного тай-брейку – 7:5.

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Сама гра тривала одну годину та 59 хвилин. За цей час Світоліна зробила одну подачу на виліт та припустилася п’яти подвійних помилок. У Лінетт два ейси та шість подвійних помилок.

За вихід до півфіналу грунтового турніру Світоліна посперечається із другою ракеткою Швейцарії Жіл Белен Тайхманн, котра посідає 54 сходинку рейтингу WTA. На стадії 1/8 фіналу вона вибила зі змагань росіянку Анастасію Павлюченкову (7:6, 7:5).

Для Світоліної це перша перемога на кортах Страсбурга. Раніше вона брала участь у цьому турнірі у 2013 році, але зачохлила ракетку у першому ж колі.