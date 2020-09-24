Мюнхенська Баварія та іспанська Севілья у четвер, 24 вересня, зустрінуться в рамках матчу за Суперкубок УЄФА-2020. Матч відбудеться у Будапешті на Пушкаш Арені. Початок зустрічі о 22.00.

На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Ганса-Дітер Фліка. На перемогу Баварії приймають ставки з коефіцієнтом 1.38. Успіх іспанського клубу оцінюють у 7.40. Нічийний результат зустрічі в основний час — 5.70.

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На перемогу Баварії після компенсованого часу або серії пенальті дають коефіцієнт 1.20, тоді як на нервіонців — 5.00.

Також букмекери дають 1.36 на те, що перший гол заб’ють мюнхенці, а ось на те, що першими рахунок відкриють червоно-білі — 3.15.

Право зіграти у матчі за Суперкубок Баварія виборола, взявши трофей Ліги чемпіонів. У фіналі мюнхенці обіграли французький ПСЖ (1:0). Севілья ж взяла трофей Ліги Європи, здолавши у вирішальному матчі міланський Інтер – 3:2.

Це буде третя очна гра команд в історії. Вперше вони зустрілися в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2018/19. Тоді перемогу за підсумками двох матчів святкувала Баварія (1:2, 0:0).