Українська тенісистка Марта Костюк подолала кваліфікаційний бар’єр на турнірі серії Grand Slam — Roland Garros 2020.

У фіналі кваліфікації 18-річна Костюк у трьох сетах здолала представницю Японії Курумі Нара – 6:0, 1:6, 6:2.

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Суперниці провели на корті 1 годину та 16 хвилин. За цей час українка реалізувала шість із семи своїх шансів на брейк, а японка скористалася трьома брейкпоінтами з шести.

Для Костюк це буде дебют в основній сітці дорослого Roland Garros. Цьогоріч українка вперше зіграла в основній сітці іншого турніру серії Grand Slam — US Open 2020, де дійшла до третього кола. У 2018 році вона дійшла до третього кола на Australian Open.

Таким чином, в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу зіграють п’ять представниць України: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Катерина Завацька та Марта Костюк.

У першому колі Світоліна зустрінеться із росіянкою Варварою Грачовою, суперницею Ястремської стане австралійка Дар’я Гаврилова, Козлова зіграє проти іспанки Паули Бадоси, а Завацька дебютує в основній сітці проти восьмої ракетки світу Кікі Бертенс. Костюк свою суперницю дізнається пізніше.