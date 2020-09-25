PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Магазин секс-іграшок став титульним спонсором нідерландського клубу

Нідерландський футбольний клуб Еммен, що виступає у вищому дивізіоні країни Ередивізі розпочав співпрацю із новим титульним спонсором – магазином еротичних товарів Easy Toys.

Спершу Королівський футбольний союз Нідерландів був проти нанесення реклами продавця сексуальних товарів на джерсі гравців, але клубу та керівництву KNVB вдалося дійти згоди у цьому питанні.

Читайте: Замість манекенів: у Сеулі трибуни стадіонів заповнили секс-ляльками

Відомо, що надпис магазина секс-товарів буде розміщений на футболках гравців протягом одного сезону. Хоча спершу клуб та компанія мали укласти угоду на три сезони.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от FC Emmen (@fc_emmen)

Після досягнення компромісу президент ФК Еммен Рональд Любберс привітав таке рішення, назвавши його прагматичним. З іншого боку, директор KNVB Жан-Поль Декосо також заявив, що задоволений результатом.

— Ми цінуємо гнучкість клубу та спонсора, регулюючи термін спонсорського контракту. Якщо з’ясується, що цей контракт суперечить закону або Кодексу реклами Нідерландів, це, звичайно, буде виправлено, – заявив чиновник.

За угодою ФК Еммен отримає за рік від спонсора €500 тис.

За підсумками минулого сезону клуб, який очолює нідерландський фахівець Дік Люккін, посів 12 сходинку. У поточному сезоні Ередивізі вже відіграли два тури, втім Еммен поки йде без здобутих очок (поразки від Венло та ПСВ).

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка