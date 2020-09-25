Нідерландський футбольний клуб Еммен, що виступає у вищому дивізіоні країни Ередивізі розпочав співпрацю із новим титульним спонсором – магазином еротичних товарів Easy Toys.

Спершу Королівський футбольний союз Нідерландів був проти нанесення реклами продавця сексуальних товарів на джерсі гравців, але клубу та керівництву KNVB вдалося дійти згоди у цьому питанні.

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Відомо, що надпис магазина секс-товарів буде розміщений на футболках гравців протягом одного сезону. Хоча спершу клуб та компанія мали укласти угоду на три сезони.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Emmen (@fc_emmen) 24 Сен 2020 в 10:40 PDT

Після досягнення компромісу президент ФК Еммен Рональд Любберс привітав таке рішення, назвавши його прагматичним. З іншого боку, директор KNVB Жан-Поль Декосо також заявив, що задоволений результатом.

— Ми цінуємо гнучкість клубу та спонсора, регулюючи термін спонсорського контракту. Якщо з’ясується, що цей контракт суперечить закону або Кодексу реклами Нідерландів, це, звичайно, буде виправлено, – заявив чиновник.

За угодою ФК Еммен отримає за рік від спонсора €500 тис.

За підсумками минулого сезону клуб, який очолює нідерландський фахівець Дік Люккін, посів 12 сходинку. У поточному сезоні Ередивізі вже відіграли два тури, втім Еммен поки йде без здобутих очок (поразки від Венло та ПСВ).