PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Світоліна пройшла до фіналу турніру в Страсбурзі

Перша ракетка України Еліна Світоліна пройшла до фіналу тенісного турніру в Страсбурзі. Її суперницею була Аріна Соболенко з Білорусі.

Турнір тривав близько двох годин. Три сети завершилися з рахунком 2:6, 6:4, 4:6 на користь українки.

24 вересня Світоліна вийшла до 1/2 фіналу, у двох сетах здолавши другу ракетку Швейцарії Жіл Белен Тайхманн з рахунком 6:4, 6:3.

У фіналі Світоліна зустрінеться з Оленою Рибакіною з Казахстану.

ЧитайтеТоп-10 найсексуальніших спортсменів та атлеток світу

Фінал відбудеться в суботу, 26 вересня. Це буде перший поєдинок Світоліної та Рибакіної.

18-та ракетка світу Рибакіна лідирує у рейтингу WTA за кількістю перемог у матчах цього сезону – 28, проте Світоліна за свою кар’єру встановила безпрограшний рекорд 14:3 в одиночних фіналах WTA.

Джерело: WTA

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка