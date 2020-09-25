Перша ракетка України Еліна Світоліна пройшла до фіналу тенісного турніру в Страсбурзі. Її суперницею була Аріна Соболенко з Білорусі.

Турнір тривав близько двох годин. Три сети завершилися з рахунком 2:6, 6:4, 4:6 на користь українки.

24 вересня Світоліна вийшла до 1/2 фіналу, у двох сетах здолавши другу ракетку Швейцарії Жіл Белен Тайхманн з рахунком 6:4, 6:3.

У фіналі Світоліна зустрінеться з Оленою Рибакіною з Казахстану.

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Фінал відбудеться в суботу, 26 вересня. Це буде перший поєдинок Світоліної та Рибакіної.

18-та ракетка світу Рибакіна лідирує у рейтингу WTA за кількістю перемог у матчах цього сезону – 28, проте Світоліна за свою кар’єру встановила безпрограшний рекорд 14:3 в одиночних фіналах WTA.

Джерело: WTA