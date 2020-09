Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду став першим футболістом в історії, який забив 450 голів у топ-5 європейських лігах.

Це досягнення підкорилося 35-річному португальцю у другому турі італійської Серії А у матчі проти римської Роми (2:2).

Читайте: Без Мессі та Роналду: УЄФА назвав трійку претендентів на нагороду футболіст сезону

Щоб забити 450 голів Роналду знадобилося 554 матчі. У Серії А за туринський клуб він забив 55 м’ячів, за мадридський Реал відзначився 311 разів в іспанській Ла Лізі, а також на його рахунку 84 точних удари за Манчестер Юнайтед в англійській Прем’єр-лізі.

У поточному сезоні-2020/21 Криштіану забив тричі у двох матчах.

Ronaldo now has 450 goals in Europe’s top five leagues pic.twitter.com/taz9VIGu1b

— B/R Football (@brfootball) September 27, 2020