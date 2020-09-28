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Факти / Спорт

Роналду першим в історії забив 450 м’ячів у топ-5 лігах Європи

Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду став першим футболістом в історії, який забив 450 голів у топ-5 європейських лігах.

Це досягнення підкорилося 35-річному португальцю у другому турі італійської Серії А у матчі проти римської Роми (2:2).

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Щоб забити 450 голів Роналду знадобилося 554 матчі. У Серії А за туринський клуб він забив 55 м’ячів, за мадридський Реал відзначився 311 разів в іспанській Ла Лізі, а також на його рахунку 84 точних удари за Манчестер Юнайтед в англійській Прем’єр-лізі.

У поточному сезоні-2020/21 Криштіану забив тричі у двох матчах.

Найближчим переслідувачем Роналду є аргентинський форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі який у 486 матчах відзначився 445 разів.

Криштіану Роналду перебрався до туринського Ювентуса влітку 2018 року із мадридського Реала. Сума трансферу склала €117 млн. Контракт португальця із б’янаконері укладений до літа 2022 року.

Фото: Dreamstime

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