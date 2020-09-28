PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

У Токіо озвучили нові дати проведення естафети олімпійського вогню

Традиційна естафета олімпійського вогню напередодні літніх Ігор у Токіо розпочнеться 25 березня 2021 року у префектурі Фукусіма. Про це повідомив організаційний комітет змагань.

Очікується, що естафета стартує у футбольному тренувальному центрі у Фукусіма. Вогонь пронесуть через 47 префектур Японії, а сама естафета триватиме 121 день.

Читайте: На Олімпіаді-2024 скоротять квоту для спортсменів – МОК

Організаційний комітет Ігор вирішив не змінювати маршрут та графік проведення естафети, залишивши його таким же, як і планувалося ще до перенесення Олімпійських ігор на 2021 рік.

Нині у Токіо розробляють заходи, що допоможуть безпечно провести естафету в умовах пандемії. Ще до перенесення Ігор у Токіо організатори планували, що учасники естафети, в рамках боротьби з Covid-19, пересуватимуться з ліхтарями замість смолоскипів.

Естафетний факел від вівтаря на арені у Греції запалили спортсмени – легкоатлетка Катеріна Стефаніді та гімнаст Елефтеріос Петруніс, які є олімпійськими чемпіонами Ігор у Ріо-де-Жанейро у 2016 році.

Першочергово, літні Олімпійські ігри у Токіо мали відбутися влітку 2020 року, але через пандемію змагання перенесли на 2021 рік. Нові дати Олімпіади – з 23 липня до 8 серпня 2021 року.

Джерело: Tokyo 2020

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка