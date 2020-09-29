29 вересня головний тренер збірної України з футболу, а також легенда Мілана та київського Динамо Андрій Шевченко святкує своє 44-річчя.
У соцмережах менеджера привітала дружина, колишня модель Крістен Пазік, розмістивши серію фото та відео із сімейного архіву.
— З днем народження, моє кохання. Найкращий друг, батько, номер сім, тренер та початківець-професіонал у гольфі (якось ти туди доберешся). Незалежно від того, що ти робиш, ти віддаєшся на всі 100%. Дякую за твоє кохання та сміх. Бажаю тобі здоров’я та щастя на рік вперед. Нам пощастило бути з тобою, – написала Пазік.
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Happy Birthday my love. To the best friend, dad, #7, coach, and aspiring pro golfer (you will get there one day). No matter what you do you give everything 100%. Thanks for all love and laughs. Wishing you a year of health and happiness ahead. We are lucky to have you. @andriyshevchenko
Андрій Шевченко та Крістен Пазік познайомилися під час виступів українця за італійський Мілан, а одружилися у липні 2004 році у столиці США – Вашингтоні. У подружжя четверо синів: Джордан, Крістіан, Олександр та Райдер-Габріель.
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Також Шевченка привітали його колишні клуби, кольори яких він захищав.
— Вітаємо з днем народження легендарного футболіста київського Динамо Андрія Шевченка, який блискуче виступав за наш клуб у 1993-1999, 2009-2012 роках, володаря Золотого м’яча 2004 року, а нині – головного тренера національної збірної України, – йдеться у вітанні київського Динамо.
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Андрію Шевченку – 44! Вітаємо з Днем народження легендарного футболіста київського «Динамо» Андрія Шевченка, який блискуче виступав за наш клуб у 1993-99, 2009-2012 рр., володаря «Золотого м’яча» 2004 року, а нині – головного тренера національної збірної України! Чемпіон України Володар Кубка України Володар Суперкубка України Володар Кубка Ліги чемпіонів УЄФА Володар Суперкубка УЄФА Чемпіон Італії Володар Кубка Італії Володар Суперкубка Італії Володар Кубка Англії Володар Кубка англійської ліги
— Королю зі Сходу сьогодні виповнюється 44 роки! З днем народження, – написав у соцмережах італійський Мілан.
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The King from the East turns 44 today! Happy Birthday @andriyshevchenko! #SempreMilan
— З днем народження Андрію Шевченку, який забив ось цей гол у ворота шпор!, – написав в Instagram лондонський Челсі.
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Happy birthday @AndriyShevchenko, the man who scored THIS away at Spurs! #CFC #Chelsea #TOTCHE
Також із 44-річчям Шевченка привітала й Українська асоціація футболу, побажавши наставнику синьо-жовтих козацького здоров’я, творчого натхнення та перемог на футбольному полі та за його межами.
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Легенді українського футболу — Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко @andriyshevchenko сьогодні святкує день народження! Від імені президента УАФ, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка і всієї футбольної родини нашої держави вітаємо Андрія Миколайовича! Ми бажаємо Вам козацького здоров’я, творчого натхнення та перемог на футбольному полі й за його межами! Прізвище Шевченко золотими літерами вписано в історію українського та світового футболу! ⠀ Україна ???????? Вами пишається. Дякуємо, що Ви в нашій команді!З Днем народження, легендо
У жовтні на підопічних Андрія Шевченка чекає непросте випробування – зустріч із топ-збірними світу. Спершу Україна в рамках товариського матчу 7 жовтня зіграє з чинними чемпіонами світу Францією, а потім у Києві на НСК Олімпійський 10 та 13 жовтня прийме команди Німеччини та Іспанії відповідно в рамках групового етапу Ліги націй УЄФА.
Фото: Kristen Pazik