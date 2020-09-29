29 вересня головний тренер збірної України з футболу, а також легенда Мілана та київського Динамо Андрій Шевченко святкує своє 44-річчя.

У соцмережах менеджера привітала дружина, колишня модель Крістен Пазік, розмістивши серію фото та відео із сімейного архіву.

— З днем народження, моє кохання. Найкращий друг, батько, номер сім, тренер та початківець-професіонал у гольфі (якось ти туди доберешся). Незалежно від того, що ти робиш, ти віддаєшся на всі 100%. Дякую за твоє кохання та сміх. Бажаю тобі здоров’я та щастя на рік вперед. Нам пощастило бути з тобою, – написала Пазік.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік познайомилися під час виступів українця за італійський Мілан, а одружилися у липні 2004 році у столиці США – Вашингтоні. У подружжя четверо синів: Джордан, Крістіан, Олександр та Райдер-Габріель.

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Також Шевченка привітали його колишні клуби, кольори яких він захищав.

— Вітаємо з днем народження легендарного футболіста київського Динамо Андрія Шевченка, який блискуче виступав за наш клуб у 1993-1999, 2009-2012 роках, володаря Золотого м’яча 2004 року, а нині – головного тренера національної збірної України, – йдеться у вітанні київського Динамо.

— Королю зі Сходу сьогодні виповнюється 44 роки! З днем народження, – написав у соцмережах італійський Мілан.

— З днем народження Андрію Шевченку, який забив ось цей гол у ворота шпор!, – написав в Instagram лондонський Челсі.

Також із 44-річчям Шевченка привітала й Українська асоціація футболу, побажавши наставнику синьо-жовтих козацького здоров’я, творчого натхнення та перемог на футбольному полі та за його межами.

У жовтні на підопічних Андрія Шевченка чекає непросте випробування – зустріч із топ-збірними світу. Спершу Україна в рамках товариського матчу 7 жовтня зіграє з чинними чемпіонами світу Францією, а потім у Києві на НСК Олімпійський 10 та 13 жовтня прийме команди Німеччини та Іспанії відповідно в рамках групового етапу Ліги націй УЄФА.

Фото: Kristen Pazik