Київське Динамо у вівторок, 29 вересня, проведе матч-відповідь в рамках плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2020/21, в якому підопічні Мірчи Луческу на стадіоні НСК Олімпійський прийматимуть бельгійський Гент. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Мірчи Луческу. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 1.89. Успіх бельгійського клубу оцінюють в 3.75. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.90.

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Також букмекери дають 1.57 на те, що перший гол заб’ють господарі поля, а ось на те, що першими рахунок відкриють буйволи — 2.31.

Варто відзначити, що матчі плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбуваються у форматі двох матчів. У першій зустрічі команд, що відбулася 23 вересня у Генті на Геламко Арена перемогу з рахунком 2:1 здобули кияни. За біло-синіх відзначилися Владислав Супряга та Карлос Де Пена, за Гент забив Тім Кляйндінст.

Це буде четверта очна гра команд в історії. Вперше вони зустрілися в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у сезоні-2010/2011. Тоді перемогу у домашньому та виїзному поєдинках здобуло київське Динамо.