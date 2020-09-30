Угорський Ференцварош, який очолює український фахівець Сергій Ребров, у другому матчі плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів розписав нульову нічию з норвезьким Мольде і за підсумками двох матчів (0:0, 3:3) вийшов до групового етапу турніру.

Востаннє Ференцварош добирався до групового етапу найпрестижнішого клубного турніру Європи ще 25 років тому. Тому вихід в групу ЛЧ перетворився на справжнє свято для угорських вболівальників, а його творцем вони назвали Сергія Реброва.

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Оскільки вхід для глядачів на стадіон заборонений через пандемію коронавірусу, віддані фанати зібралися біля Групама Арени.

Після матчу вони залізли на паркан довкола стадіону, співали гімн клуба, палили фаєри та скандували прізвище тренера команди – Ребров, Ребров.

Сам Сергій Станіславович пізніше вийшов до гейтів, де були фанати, та подякував їм за підтримку.

Під час жеребкування Ференцварош буде сіятися із четвертого кошика, а тому є потенційним кандидатом для донецького Шахтаря (другий кошик) та київського Динамо (третій кошик).

Гірники до групового етапу потрапили напряму, як чемпіони УПЛ, а біло-сині у кваліфікації спершу пройшли АЗ Алкмаар, а потім із сумарним рахунком 5:1 за підсумками двох матчів здолали бельгійський Гент.

Фото: Ferencvárosi TC