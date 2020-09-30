Вони були занадто щасливі: в Італії чоловік зізнався у вбивстві арбітра та дівчини

Чоловік на ім’я Антоніо Де Марко зарізав ножем арбітра Даніеле Де Сантіса та його дівчину Елеонору Манту лише тому, що вони були щасливі. Про це чоловік розповів, коли зізнавався поліції італійського міста Лечче у подвійному вбивстві.

Журналісти телепрограми Storie Italiane дізналися шокуючі деталі про вбивцю та трагедію. Відомо, що Де Марко майже немає друзів, рідко виходив з дому та був дуже закритий. Він проживав разом із Де Сантісом та Мантою.

Його знайомі розповіли журналістам, що не помічали за чоловіком неадекватної поведінки, втім його давно дратувала пара Де Сантіс та Манта. Він хотів змусити їх назавжди зникнути з його життя.

— Він жив звичним життям, як до, так і після злочину. Коли його взяли під варту, він не жалкував про скоєне, але й не заперечував, що саме він вбив пару. Відомо, що він свідомо та давно планував вбивство, – розповів полковник поліції Паоло Дембех.

Чоловік завдав 60 ударів ножем жертвам. Поліція також виявила п’ять записок Де Марко, в яких він детально описав свій план. Він збирався, спершу погрожуючи ножем їх зв’язати, а потім катувати електричними зажимами. Втім, все пішло не за планом вбивці, адже Де Сантіс чинив опір. Втім, пару це не врятувало і вбивця жорстоко зарізав арбітра та його подругу.

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Де Марко розповів, що основним мотивом вбивства була заздрість до пари, а також те, що Де Сантіс попросив його з’їхати з квартири.

— Вони були занадто щасливі, тому я розлютився, – сказав він на допиті.

Заступник прокурора Марія Консолата Мошеттіні в указі про арешт зазначила, що мотивацією до вбивства було не що інше, як просте садистське самовдоволення.

Жорстоке вбивство Де Сантіса та його подруги

Тіла італійського арбітра Даніеле Де Сантіса та його подруги Елеонори Манти виявили з численними ножовими пораненнями у їхній квартирі в ніч на 22 вересня у Лечче.

Першочергова реконструкція подій поліцією показала, що в квартирі була боротьба, а потім сталося подвійне вбивство.

Даніеле Де Сантіс обслуговував матчі в італійській Серії С – за його плечима арбітраж 130 футбольних ігор у цьому дивізіоні.

Джерело: il Fatto Quotidiano