За умови суворого дотримання протиепідемічних правил та заповненості стадіонів на третину, футбольні матчі у Києві тепер проходитимуть з глядачами.

У відповідь на пропозицію Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА київська влада дозволила пускати уболівальників на стадіони.

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Нові правила поширюються на такі матчі:

9 жовтня – стадіон Оболонь Арена (матч кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії);

10 жовтня – НСК Олімпійський (матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини);

13 жовтня – НСК Олімпійський (матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії).

Матчі України проти Німеччини та Іспанії

10 і 13 жовтня в Києві на НСК Олімпійський збірна України зіграє два матчі в Лізі націй УЄФА – проти Німеччини і Іспанії відповідно.

Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко вніс до складу команди на жовтневі матчі 28 гравців.