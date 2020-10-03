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Факти / Спорт

30% від місткості стадіону: у Києві уболівальників пускатимуть на матчі

За умови суворого дотримання протиепідемічних правил та заповненості стадіонів на третину, футбольні матчі у Києві тепер проходитимуть з глядачами.

У відповідь на пропозицію Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА київська влада дозволила пускати уболівальників на стадіони.

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Нові правила поширюються на такі матчі:

  • 9 жовтня – стадіон Оболонь Арена (матч кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії);
  • 10 жовтня – НСК Олімпійський (матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини);
  • 13 жовтня – НСК Олімпійський (матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії).

Матчі України проти Німеччини та Іспанії

10 і 13 жовтня в Києві на НСК Олімпійський збірна України зіграє два матчі в Лізі націй УЄФА – проти Німеччини і Іспанії відповідно.

Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко вніс до складу команди на жовтневі матчі 28 гравців.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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