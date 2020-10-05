Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко терміново довикликав до лав національної команди голкіпера Олександрії Юрія Паньківа та хавбека київського Динамо Володимира Шепелєва.

Після того, як у двох збірників із донецького Шахтаря – Андрія Пятова та Тараса Степаненка виявили наявність захворювання на Covid-19, а також у двох працівників клубу. Донецький клуб у повному складі пішов на самоізоляцію.

Це означає, що усі футболісти гірників, які раніше отримали виклики до збірної, не допоможуть національній команді – щонайменше у товариській грі зі збірною Франції.

Наступні тестування дадуть розуміння, чи зможуть гірники приєднатися до табору збірної перед матчами Ліги націй УЄФА проти Німеччини та Іспанії.

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До Парижа збірна України вилетіла 5 жовтня об 11.00. У столиці Франції до виконавців з УПЛ приєднаються збірники, які виступають в іноземних чемпіонатах.

7 жовтня Україна зіграє проти Франції у контрольному матчі, 10 та 13 жовтня в рамках групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2020/21 у Києві прийме команди Німеччини та Іспанії відповідно.