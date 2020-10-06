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Факти / Спорт

Берінчик — Сіміон: букмекери назвали фаворита бою

Букмекери активно приймають ставки на бій між українцем Денисом Бенінчиком та румуном Віорелом Сіміоном, який відбудеться 8 жовтня під Києвом.

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом протистояння є український боксер.

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Ставки на перемогу Берінчика приймають з коефіцієнтом 1.03, тоді як успіх румуна Сіміона оцінюється котируванням 10.0. Нічийний результат зустрічі – 29.0.

Для українського боксера це буде захист поясу WBO International. Окрім Берінчика свої бої під час вечору боксу проведуть екс-чемпіон Європи Макс Бурсак (36-6-2, 16 КО), представник легкої ваги Василь Чеботар (5-0-0, 2 КО), чемпіон України Мішико Беселія (20-1-0, 14 КО).

Востаннє Денис Берінчик виходив на ринг 22 лютого проти аргентинця Ектора Сармієнто, якого переміг після 12 раундів за рішенням суддів.

Бій Ломаченко – Лопес

7 вересня український чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко та американець Теофімо Лопес, який володіє титулом IBF, підписали контракт на бій.

Поєдинок відбудеться в ніч з 17 на 18 жовтня у MGM Grand Conference Center у Лас-Вегасі, штат Невада.

Фото: K2 Promotions

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