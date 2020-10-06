Київське Динамо оголосило про оренду опорного півзахисника збірної Румунії Тудора Белуце.

21-річний футболіст, права на якого належать клубу англійської Прем’єр-ліги Брайтону, виступатиме за біло-синіх на правах оренди до кінця сезону 2020/21.

У Динамо румунський хавбек гратиме під шостим номером.

Портал Тransfermarkt оцінює футболіста у €3,6 млн, а його контракт із англійським клубом діє до літа 2022 року.

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До національної команди Румунії Белуце почав викликатися із 2018 року і відтоді провів сім матчів у футболці збірної. У січні гравець на правах оренди перебрався клубу нідерландської Ередивізі АДО Ден Хааг, в якому провів чотири матчі перш ніж сезон достроково завершили через пандемію коронавірусу.

За чайок Белуце провів лише один матч у Кубку англійської ліги проти Астон Вілли (1:3), а також один раз відзначився в 11 поєдинках за команду U-23.

Динамо зіграє у Лізі чемпіонів

Біло-сині пробилися до групового етапу Ліги чемпіонів вперше за чотири роки. За результатами жеребкування підопічним Мірчи Луческу належить зіграти із туринським Ювентусом, каталонською Барселоною та угорським Ференцварошом.

Склади всіх груп після жеребкування ви можете подивитися тут.