Манчестер Юнайтед завершив пошук нападника підписанням контракту з досвідченим форвардом Едінсоном Кавані.

33-річний Кавані дуже результативний – він забив 200 голів у 301 грі за сім років, виступаючи за французький Парі Сен-Жермен.

У червні він став вільним агентом після закінчення контракту.

Уругвайський нападник не грав із березня і боровся з проблемами через травми в своєму останньому сезоні в ПСЖ.

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Арсенал підписав Партея

Суперник Манчестер Юнайтед в АПЛ Арсенал до закриття літнього трансферного вікна в понеділок встиг підписати півзахисника Томаса Партея.

Арсеналу довелося активувати клаусулу центрхава, що становила €50 млн.

– Він динамічний півзахисник з величезною енергією, – сказав наставник Арсеналу Мікель Артета.

Джерело: Foxnews