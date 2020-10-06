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Факти / Спорт

Севілья підписала маскота Гуннерзавра, якого звільнив лондонський Арсенал

Іспанська Севілья провернула найбільш незвичний трансфер у літнє вікно. Неорвіонці оголосили про перехід маскота лондонського Арсенала Гуннерзавра, якого тимчасово звільнили через збитки пов’язані з пандемією коронавірусу.

— Мрії збуваються! Ласкаво просимо, Гуннерзавре, – йдеться у повідомленні на сторінці іспанського клубу у Twitter.

Таким чином, маскот Гуннерзавр розважатиме вболівальників на трибунах арени Рамон Санчес Пісхуан.

Роль маскота канонірів із 1993 року виконував вболівальник Арсенала Джеррі Кі, якого також звільнили із посади координатора фанатів під час виїздів.

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Новина про звільнення Геннерзавра розбила серця фанатів у всьому світі, а вболівальники Арсенала запустили збір коштів на підтримку дракончика.

За інформацією видання ESPN, звільнення Гуннерзавра було тимчасовим. Маскот повернувся б на трибуни разом із вболівальниками після пандемії, але Севілья вирішила зробити ефектний піар-хід.

Джерело: ESPN, Sevilla

Фото: Getty Images

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