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Шахтар отримав результати тестів на Covid-19 – два гравці вже відбули у свої збірні

Донецький Шахтар отримав результати тестів на Covid-19, які команда здавала після виявлення інфікування у футболістів Андрія Пятова та Тараса Степаненка.

ПЛР-тестування здали усі гравці, окрім інфікованих, а також тренерський штаб. Усі результати тестів – негативні.

Читайте: Залишився один воротар: у двох гравців збірної України виявили Covid-19

Поки гірники залишаються на самоізоляції, а у четвер, 8 жовтня на них чекає друге тестування.

Також у клубі повідомили, що півзахисник Манор Соломон та захисник Давид Хочолава вирушили до лав національних збірних Ізраїлю та Грузії. На футболістів чекають стикові матчі на Євро-2020, а також матчі у груповому етапі Ліги націй.

Covid-19 у Шахтарі

4 жовтня Шахтар отримав результати тестування на коронавірус, яке футболісти здавали після матчу п’ятого туру УПЛ проти чернігівської Десни. Тести Андрія Пятова та Тараса Степаненка були позитивними. Також інфікувалися двоє співробітників персоналу.

Гірники відразу ж пішли на самоізоляцію, а замість Пятова та Степаненка до тренувального табору збірної України викликали Юрія Паньківа та Володимира Шепелєва.

Фото: FC Shakhtar

Джерело: ФК Шахтар

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