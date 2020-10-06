Шевченко: Ситуація дуже складна, але матч із Францією відбудеться

Наставник збірної України Андрій Шевченко відповів на запитання журналістів під час прес-конференції перед товариським матчем з чинними чемпіонами світу, командою Франції.

Місцевих журналістів найбільше хвилювало питання спалаху коронавірусу у таборі синьо-жовтих та як наставник вирішуватиме кадрові проблеми у товариській грі.

— Ще до ситуації з Covid-19 ряд провідних футболістів отримали травми. Ми в останній момент дізналися, що два гравці Шахтаря здали позитивні тести. Футболісти з Шахтаря, які були викликані на матчі збірної, відправлені на карантин на чотири дні. Сьогодні вранці вони здали тести – всі негативні, крім П’ятова і Степаненко. Довелося довикликати футболістів. Повторний тест, який здавався у Франції, показав інфікування у двох воротарів Луніна і Паньківа. Ситуація дуже складна. Наразі ми повністю довіряємо позиції французький влади, місцевим медичним протоколам. На скільки я знаю, гра відбудеться. Мені дуже шкода, що я не зміг привести найкращу команду, адже я дуже поважаю збірну Франції, її тренера, тому мені б хотілося привести сюди боєздатну команду, яка показала б хорошу гру, – сказав Шевченко.

Шевченко нагадав, що після контрольного матчу Франція – Україна обидві збірні очікують зустрічі в рамках групового етапу Ліги націй УЄФА. Тому український фахівець при формуванні складу на гру з французами буде враховувати фактор, що матчі з Німеччиною та Іспанією мають офіційний характер.

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Також Шевченко розповів, чи варто очікувати національній команді підсилення на домашні матчі у Лізі націй.

— Ми готуємо список футболістів, який завтра-післязавтра пройде ПЛР-тестування. Ви знаєте протокол – будь-який футболіст, який приїжджає у збірну, має пройти тестування. Ми маємо розуміти ситуацію з футболістами Шахтаря, з тими, хто за цей час вже проходив тести – лише після цього ми зможемо розраховувати, що вони прибудуть до лав збірної. Ми якомога швидше спробуємо зробити повторні тести. Наші плани не міняються – ми їдемо наступного дня після гри у Франції. Після прильоту до Києва ми якомога швидше здамо тести, щоб розуміти ситуацію, – додав Шевченко.

6 жовтня стало відомо, що два голкіпери збірної Андрій Лунін та Юрій Паньків здали позитивні тести на Covid-19. Також позитивний результат виявили у шеф-кухаря синьо-жовтих Любомира Тошича.

Таким чином у розпорядженні Андрія Шевченка на гру із командою Франції є лише один голкіпер – футболіст київського Динамо Георгій Бущан.