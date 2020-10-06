Футбольний клуб Олександрія отримав результати тестів, які команда здавала після матчу п’ятого туру чемпіонату України з футболу проти донецького Олімпіка.

— Медична служба ФК Олександрія отримала результати ПЛР-тестів на Covid-19, які гравці здали після матчу з Олімпіком. На жаль, тести декількох футболістів виявилися позитивними.

Хто саме із гравців інфікувався – не повідомляється.

Наразі у клубі вживають всіх необхідних заходів, а команда у повному складі пішла на самоізоляцію.

Тренерський штаб та співробітники клубу в екстреному порядку пройдуть додаткове тестування, після чого у клубі визначать подальші дії.

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Відомо, що один з інфікованих футболістів Олександрії – це голкіпер Юрій Паньків, тест якого показав позитивний результат у Франції на тренувальному зборі національної команди. Окрім Паньківа інфікувався і голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін.

Спалах коронавірусу у Шахтарі

4 жовтня стало відомо, що футболісти донецького Шахтаря Андрій Пятов та Тарас Степаненко, а також двоє співробітників персоналу здали позитивні тести на коронавірус.

Гравці здавали ПЛР-тести після матчу проти чернігівської Десни.

Гірники у повному складі пішла на самоізоляцію, а тренерський штаб збірної України у терміновому порядку довикликав голкіпера Олександрії Юрія Паньківа та хавбека київського Динамо Володимира Шепелєва.

Джерело: ФК Олександрія

Фото: ФК Олександрія