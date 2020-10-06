У Києві провели тренування для дітей з особливостями розвитку

3 жовтня в Києві Shakhtar Social спільно з Parimatch Foundation провели тренування для дітей з особливостями розвитку на майданчику Гімназії А+. Захід проходив в межах соціальних проєктів Так, я можу і Давай, грай!

Напередодні матчу проти Десни подію відвідав захисник ФК Шахтар, гравець національної збірної України Сергій Кривцов. Він провів тренування з футболу для дітей, вручив подарунки, сфотографувався з усіма охочими й роздав автографи.

– Я як батько трьох дітей дуже радію таким заходам. Бачити справжні, непідробні емоції, щастя в очах дітей — це дорогого варте. Хлопці, які займаються з дітьми щодня, роблять велику справу. Я вважаю, що таких заходів має бути більше. Це великий плюс для керівництва Шахтаря, що вони не закривають очі, а навпаки допомагають людям, — зазначив Сергій Кривцов.

Заняття для дітей з ментальними та фізичними порушеннями проходять в Києві, Львові, Харкові та Полтаві. Незважаючи на карантинні обмеження, групи продовжують діяти з урахуванням усіх вимог Міністерства охорони здоров’я України. В кожному місті тренується до 120 дітей.

– Дуже рада, що сьогодні нам вдалося провести це відкрите тренування. Ми побачили, що такий інструмент як спорт працює. На початку наших тренувань діти часто розбігалися, шукали допомоги у батьків, а зараз ми бачимо сильну єдину футбольну команду. Саме тому до кінця року ми плануємо стартувати з цією програмою ще в трьох містах України. Наша програма допомагає дітям розвиватися і соціалізуватися, — розповіла Президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

Наступне відкрите тренування для дітей з особливостями розвитку відбудеться в листопаді.

В межах ініціативи вже понад 3,5 тис. хлопчиків і дівчаток отримали можливість постійно займатися футболом. Охочі приєднатися до тренувань в інклюзивних групах можуть звернутися в Shakhtar Social за електронною адресою letsplay@shakhtar.com

Нещодавно Факти ICTV писали про те, що Шахтар отримав результати тестів на Covid-19 – два гравці вже відбули у свої збірні.