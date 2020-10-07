У рамках товариського матчу збірна України зустрінеться із командою Франції. Гра відбудеться 7 жовтня у Сен-Дені на головному стадіоні трикольорових – Стад де Франс.

Початок матчу о 22.10 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1.

Читайте: Франція — Україна: прогноз букмекерів на товариський матч

У повторі гру можна буде подивитися 8 жовтня о 16.40 та 19.15 на каналі Футбол 2 або об 10.20 на телеканалі Футбол 1.

Також текстова трансляція матчу Франція — Україна буде доступна на сайті Факти ICTV.

Це буде десята очна зустріч команд. У попередніх матчах французька команда п’ять разів святкувала перемогу, тричі збірні розписали нічию і один раз синьо-жовті святкували перемогу – це було у 2013 році в рамках матчу відбору на чемпіонат світу 2014 року.

Всього Ле Блю відзначилися 14 разів у воротах України, а синьо-жовтим вдалося вразити сітку французької команди п’ять разів.