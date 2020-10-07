Асистент головного тренера збірної України з футболу Олександр Шовковський прокоментував рішення тренерського штабу національної команди внести його до заявки на товариський матч із Францією.

— Це, мабуть, трішечки виглядає якось сенсаційно. Але це було б, можливо, смішно, якби не так плачевно для нашої команди. Три воротарі з позитивними тестами на коронавірус. Тому було ухвалене таке рішення. В принципі, я свою фізичну форму підтримую, але я впевнений, що Жора (Григорій Бущан, – Ред.) свиню не підкладе і виходити не доведеться, – сказав Шовковський.

Також Олександр Шовковський зізнався, що воротарські рукавиці, які він одягнув на тренуванні перед матчем на Стад де Франс, належать Андрію Пятову.

У тренерському штабі наголосили, що не розглядають Шовковського як обов’язкового учасника матчу з командою Франції. Його допомога знадобиться, якщо Бущан здасть позитивний тест або зазнає ушкодження під час гри.

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Спершу позитивні результати тестів на Covid-19 виявили у голкіпера Андрія Пятова та півзахисника Тараса Степаненка. Донецький Шахтар через це пішов на чотириденну самоізоляцію, а футболісти, котрі були викликані до збірної, зможуть приєднатися лише після другого негативного тесту на коронавірус, який команда має здати у четвер.

У тренувальному таборі синьо-жовтих у Франції тестування проходили гравці, яких довикликали, а також легіонери. Коронавірус виявили у ще двох голкіперів – Андрія Луніна та Юрія Паньківа.

Результати чергового тесту на коронавірус національна команда України дізнається о 16.00 за київським часом.

Проти чинних чемпіонів Франції у заявку на гру Андрій Шевченко включив 21 виконавця. Окрім воротарської позиції не великий вибір у тренерського штабу щодо позиції форварда – у заявці лише Роман Яремчук, адже Владислав Супряга залишився у Києві через ушкодження.