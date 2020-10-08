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Факти / Спорт

Будинок Роналду пограбували під час матчу Португалія – Іспанія

Будинок зірки збірної Португалії та туринського Ювентуса Криштіану Роналду пограбували у середу поки футболіст захищав кольори селесао у товариському матчі проти збірної Іспанії (0:0) на Ештадіу Жозе Алваладе у Лісабоні.

Інцидент стався у маєтку Роналду на Мадейрі, який оцінюють у майже €8 млн. Невідомий проник у дім, коли один із співробітників відкривав двері гаража.

Будинок Роналду

Фото: dnoticias.pt

На відеозаписах видно, що грабіжник на довго не затримався у футболіста та поцупив футболку Ювентуса з автографом, що оцінюється приблизно у €200. Також він вкрав кілька дрібничок, але що саме – не уточнюється.

Під час інциденту дівчина Криштіану – Джорджина Родрігес перебувала у Парижі на тижні моди.

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Після перегляду записів з відеокамер поліція Мадейри змогла встановити підозрюваного, проте зловмисника поки не знайшли.

Будинок Фабіньо пограбували під час святкування чемпіонства

Будинок хавбека Ліверпуля Фабіньо пограбували у ніч святкування мерсисайдцями перемоги в англійській Прем’єр-лізі.

Грабіжники викрали кілька ювелірних прикрас та автомобіль Audi RS6. Згодом автівку знайшли у Вігані та повернули футболісту.

Джерело: dnoticias.pt

Фото: Dreamstime

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