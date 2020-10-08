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Факти / Спорт

Іспанія та Португалія хочуть провести спільний ЧС-2030

Федерація футболу Португалії та Іспанії підписали угоду про продовження роботи над спільною заявкою про проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 році.

Відповідний документ підписали очільники футбольних федерацій двох країн та віце-президенти УЄФА Фернанду Гомеш та Луїс Рубіалес у Лісабоні перед товариською грою національних збірних Португалії та Іспанії.

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Також спільну заявку планують висунути ще кілька країн: Румунія/Болгарія/Греція/Сербія, Марокко/Єгипет, Перу/Еквадор/Колумбія, Аргентина/Парагвай/Уругвай/Чилі.

У товариській грі збірних Португалії та Іспанії, яка відбулася на стадіоні Ештадіу Жозе Алваладе у Лісабоні, команди розписали нічию – 0:0. Таким чином, Фурія Роха перервала свою забивну серію, що налічувала 43 матчі.

ФІФА опублікувала календар матчів ЧС-2022

Міжнародна федерація футболу затвердила календар чемпіонату світу з футболу 2022 року, який пройде у Катарі. Турнір запланований на період з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Матч відкриття має відбутися 21 листопада у місті Ель-Хаур на арені Аль Бейт, а фінал запланований на 18 грудня у місті Лусаїл на стадіоні, який вміщує 80 тис. вболівальників.

Джерело: sefutbol

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