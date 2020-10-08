Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував схему розподілу доходів у Лізі чемпіонів, Лізі Європи сезону-2020/21, а також Суперкубку УЄФА-2020.

Загальна сума виплат учасникам єврокубків у сезоні-2020/21 складе €2,55 млрд, з яких €2,04 млрд отримають учасники Ліги чемпіонів та матчу за Суперкубок УЄФА, а €510 млн отримають клуби-учасники Ліги Європи.

Ліга чемпіонів

Між учасниками раунду плей-оф буде розподілена сума у €30 млн, а кожен клуб, який завершив боротьбу, отримає фіксовану виплату у €5 млн. При цьому, переможці раунду плей-оф спеціальних виплат не отримують, а лише за участь у груповому етапі турніру.

Загальні виплати клубам від групового етапу і до фіналу діляться на чотири категорії і мають базову суму у €1,950 млрд: 25% – початкові виплати (€488 млн), 30% – фіксовані виплати за результати (€585 млн), 30% – виплати згідно з рейтингом виступу команд за десять років (€585 млн), 15% – виплати відповідно до частки маркетингового пулу (€292 млн).

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Кожен із 32 клубів групового етапу отримає по €15,25 млн, з яких €14,5 млн – початкова виплата, а €0,75 млн як додаткова.

За кожну перемогу на стадії групового етапу команда заробить €2,7 млн, а за нічию — 0,9 млн. Невикористані кошти з кожної нічиєї сумуються та перерозподіляються серед учасників групового етапу у пропорції від кількості перемог.

Виплати учасникам плей-оф:

Вихід до 1/8 фіналу – €9,5 млн

Вихід до 1/4 фіналу – €10,5 млн

Вихід до 1/2 фіналу – €12 млн

Фінал – €15 млн

Переможець ЛЧ додатково отримає €4 млн

Учасники матчу за Суперкубок УЄФА отримають по €3,5 млн, а переможець поповнить скарбничку ще на €1 млн.

Виплати, що базуються на рейтингу виступів за останні десять років, складають €585 млн. Клуб з найнижчою позицією в рейтингу отримає одну частку (€1,108 млн), клуб з найвищим рейтингом – 32 частки (€35,46 млн).

Ліга Європи

На учасників групового раунду та аж до фіналу виділена сума у €560 млн. Виплати діляться на чотири категорії: 25% – початкові виплати (€140 млн), 30% – фіксовані виплати за результати (€168 млн), 15% – виплати згідно з рейтингом виступу команд за десять років (€84 млн), 30% – виплати відповідно до частки маркетингового пулу (€168 млн)

Виплата всім 48 клубам групового етапу складе €2,92 млн, з яких €2,75 млн як початкова виплата та €170 тис – як додаткова.

Виплати учасникам плей-оф:

Вихід до 1/16 фіналу – €0,5 млн

Вихід до 1/8 фіналу – €1,1 млн

Вихід до 1/4 фіналу – €1,5 млн

Вихід до 1/2 фіналу – €2,4 млн

Фінал – €4,5 млн

Переможець ЛЄ додатково отримає €4 млн

Клуб з найнижчою позицією в рейтингу за десять років отримає одну частку (€71 430), клуб з найвищим рейтингом – 48 часток (€3,42 млн).

На стадії групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21 виступлять два українські клуби – Динамо та Шахтар, а у Лізі Європи зіграє луганська Зоря. За підсумками жеребкування, біло-сині та гірники дізналися своїх суперників.

Перший тур групового етапу Ліги чемпіонів запланований на 20-21 жовтня, а заключний – на 8-9 грудня поточного року.