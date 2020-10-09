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Факти / Спорт

Ібрагімович vs Covid-19: повторний тест Златана показав позитивний результат

Повторний тест зірки італійського Мілана Златана Ібрагімовича показав позитивний результат.

Окрім 39-річного шведа продовжує хворіти 24-річний захисник Мілана Лео Дуарте.

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Решта футболістів, які на час перерви на матчі національних збірних команд залишилися у розташуванні Мілана, повністю здорові.

У четвертому турі Серії А россонері мають зустрітися з Інтером. Зустріч запланована 17 жовтня на Сан-Сіро. Втім у таборі Антоніо Конте позитивні ПЛР-тести здали відразу чотири гравці: словацький захисник Мілан Шкриняр, бельгійський хавбек Раджа Наїнгголан та італійці Алессандро Бастоні і Роберто Гальярдіні.

24 вересня стало відомо, що Ібрагімович захворів на коронавірус. Швед здав позитивний тест перед матчем кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2020/21 проти норвезької команди Буде-Глімт.

Без Ібри россонері успішно подолали кваліфікацію Ліги Європи та зіграють у груповому етапі турніру, де їм у суперники випали: французький Лілль, чеська Спарта та шотландський Селтік.

Джерело: Gazzetta dello Sport

Фото: Dreamstime

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