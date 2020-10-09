Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов на прес-конференції перед матчем проти команди України у третьому турі Ліги націй УЄФА поділився своїми очікуваннями від матчу у Києві.

— Завтрашню гру ми збираємося виграти. Гравці, у кадровому плані, дуже добре підготувалися, вони увійшли у тренувальний ритм. Ми не були збентежені від того результату, який Україна показала у матчі із Францією. Тому завтра нам доведеться проявити всю свою мужність, щоб показати хороший результат, – сказав Льов.

Також наставник Маншфат розповів, що уважно переглянув ігри синьо-жовтих у стартових двох турах Ліги націй проти Швейцарії та Іспанії.

— Українська команда під керівництвом Андрія Шевченка отримала дуже хороший розвиток, демонструє високий темп, може швидко переключатися з одних вказівок на інші – це все заслуговує на повагу, – зазначив німецький фахівець.

Щодо складу на гру, то Льов заявив, що ще не визначився зі складом, але не виключає двох-трьох змін у складі на гру у попередні з попереднім матчем.

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На запитання, кого він вважає найкращим гравцем збірної України, Льов відповів:

— Гравці збірної України – топ-класу. Зінченко виступає за Манчестер Сіті, ще колись у Бундеслізі грали Коноплянка та Ярмоленко – останній зараз в АПЛ. Всі гравці володіють надзвичайно високою технікою, тому тут важко виділити когось одного.

Матч Україна – Німеччина в Ліги націй УЄФА сезону-2020/21 в елітному дивізіоні відбудеться у Києві на НСК Олімпійський 10 жовтня. Початок – о 21.45 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Йоахіма Льова. На перемогу Німеччини приймають ставки з коефіцієнтом 1.28. Успіх української команди оцінюють в 11.5. Нічийний результат зустрічі — 6.00.