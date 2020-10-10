Збірна України у суботу, 10 жовтня, зіграє з командою Німеччини в рамках третього туру елітного дивізіону Ліги націй УЄФА сезону-2020/21 у четвертій групі. Зустріч відбудеться у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок гри о 21.45 за київським часом.

У першому матчі групового етапу проти Швейцарії у Львові підопічні Андрія Шевченка здобули перемогу з рахунком 2:1. А вже у другому розгромно поступилися команді Іспанії у Мадриді – 4:0.

Поточний збір синьо-жовті розпочали без половини ключових гравців, яких скосили травми та коронавірус. Мінус 14 футболістів – це мабуть найбільша кадрова втрата в історії української команди. До травмованих Зінченка, Кривцова, Коноплянки, Болбата, Буяльського та Супряги додалися позитивні тести на коронавірус шести гравців: спершу інфікувалися Пятов та Степаненко, потім Covid-19 виявили у Луніна, Паньківа, Матвієнка та Мораеса.

Після спалаху коронавірусу у Шахтарі клуб у повному складі пішов на самоізоляцію, а після повторних тестів негативні результати, з викликаних раніше, були лише у Марлоса та Віктора Коваленка, які приєдналися до табору національної команди, а також із молодіжки довикликали Валерія Бондаря.

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У середу обидві збірні провели по контрольній зустрічі. Україна у Сен-Дені зустрічалася з чинними чемпіонами світу – французами, і зазнала найбільшої розгромної поразки в історії з рахунком 7:1, яку ліпше чим швидше забути. А підопічні Йоахіма Льова розписали бойову нічию 3:3 з Туреччиною у Кельні.

Як би дивно це не звучало, але у Лізі націй німці мають тривалу безвиграшну серію – у дебютному сезоні турніру команда Льова не виграла жодного матчу у Нідерландів та Франції, а у стартових двох турах поточного сезону розійшлася нічиєю із Швейцарією та Іспанією.

Хто судитиме матч?

Матч довірили обслуговувати ізраїльською бригаді рефері на чолі з Орелом Грінфельдом.

39-річному арбітру допомагатимуть співвітчизники – Рой Хассан та Ідан Ярконі. Обов’язки резервного арбітра виконуватиме Гал Лейбовіц.

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Варто відзначити, що система VAR на матчах Ліги націй не працює.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Йоахіма Льова. На перемогу Німеччини приймають ставки з коефіцієнтом 1.28. Успіх української команди оцінюють в 11.5. Нічийний результат зустрічі — 6.00.

Історія зустрічей

Всього команди провели шість очних зустрічей, в яких тричі фортуна була на боці німців, стільки ж зіграли внічию. Востаннє збірні зустрічалися у 2016 році під час групового етапу Євро-2016. Тоді синьо-жовті поступилися Маншфат з рахунком 2:0.

У 2011 році на НСК Олімпійський у Києві команди видали найрезультативнішу гру в історії очних зустрічей – 3:3.

Фото: УАФ