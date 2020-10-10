Україна — Німеччина – 1:2

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Миколенко, Соболь, Маліновський, Сидорчук, Коваленко, Ярмоленко, Циганков, Сидорчук.

Німеччина: Ноєр, Зюле, Рюдіґер, Хальстенберґ, Гінтер, Кімміх, Клостерманн, Дракслер, Кроос, Горетцка, Гнабрі.

Голи: Маліновський, 77 (пен.) – Гінтер, 20 Горецка, 49

Збірна України приймала команду Німеччини в рамках третього туру Ліги націй УЄФА в елітному дивізіоні. Зустріч відбулася на стадіоні НСК Олімпійський у Києві та завершилася з рахунком

У 2020 році це перший матч національної команди, на який пустили вболівальників, а точніше трішки більше 17 тис. – тож не дивно, що квиточки розлетілися наче гарячі пиріжки. Маски та дистанція у 1,5 метри – здебільшого фанати, які прийшли на трибуни НСК, дотримувалися цих правил.

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Зі стартовим свистком синьо-жовті відразу ж кинулися на ворота суперника, але німці швидко взяли контроль над м’ячем і показали, хто є першим номером у цій зустрічі. Підопічним Шевченка залишалися лише контратаки, але у першому таймі вони не увінчалися успіхом – лише один удар по воротах Ноєра.

Натомість гості відкрили рахунок на 20-й хвилині після удару Маттіаса Гінтера, якому асистував Рюдігер. Маншфат мали нагоду кілька разів подвоїти рахунок, але надійно відіграв Георгій Бущан – особливо після потужних ударів Гнабрі та Кімміха.

Сценарій другого тайму вийшов ідентичний першому – за виключенням швидкого голу у сітку воріт сино-жовтих. Клостерман прострілював з 11-метрів, Бущан відбив, але випустив м’яча з рук в голову Горецка, який заштовхав кулястого у сітку воріт.

Згодом Кроос сфолив біля свого штрафного, Тоні нагородили гірчичник, а Маліновський, виконуючи штрафний, пробив у стінку.

На 77-й хвилині Зюле зірвав атаку українців, знісши опонента і арбітр без роздумів вказав на 11-метрову позначку. Руслан Маліновський впевнено переграв Ноєра.

Після трьох турів Ліги націй підопічні Андрія Шевченка посідають третю сходинку у турнірній таблиці четвертої групи елітного дивізіону. 13 жовтня синьо-жовті прийматимуть у Києві збірну Іспанії.

Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Німеччина, де зібрали найцікавіші моменти зустрічі.