Україна та Німеччина зійдуться на стадіоні НСК Олімпійський у Києві в рамках третього туру групового етапу Ліги націй-2020/21 в елітному дивізіоні.

Для команд це буде сьома очна зустріч, у трьох з яких фортуна була на боці німців, ще стільки ж команди розходилися нічиєю.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Йоахіма Льова. На перемогу Німеччини приймають ставки з коефіцієнтом 1.28. Успіх української команди оцінюють в 11.5. Нічийний результат зустрічі — 6.00.

Зустріч у Києві довірили судити ізраїльській бригаді арбітрів на чолі з Орелом Грінфельдом. Йому допомагатимуть його співвітчизники Рой Хассан та Ідан Ярконі. Четвертий арбітр матчу – Гал Лейбовіц.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Німеччина розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.45.