Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку синьо-жовтих від збірної Німеччини з рахунком 1:2 у Києві в рамках третього туру Ліги націй.

– Найпозитивніший момент це те що глядачі повернулися на трибуни. Для нас було дуже важливим чути підтримку трибун. Мені дуже сподобалася реакція хлопців, адже вони повністю виконали мої вказівки. Ми трішки змінили модель гри. В нас зараз не оптимальний склад, але всі хлопці показали хорошу гру, хоч ми програли, – сказав Шевченко.

Також тренер додав, що для збірної головною метою в елітному дивізіоні Ліги націй є зберегти прописку.

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Український фахівець відзначив гру голкіпера Георгія Бущана, попри його помилку з другим пропущеним голом.

– Від цього ніхто не застрахований. Після помилки Бущана у моменті з другим голом він зробив чудовий сейв та зіграв на відмінно. Багато допоміг. Йому треба набратися сміливості, бо це футбол, – додав Шевченко.

Перед матчем з Іспанією на збірну України чекає проходження ще одного ПЛР-тесту, але Шевченко зазначив, що не збирається перед грою з Фурією Роза довикликати ще гравців.

Після трьох турів Ліги націй збірна України посідає третю сходинку, маючи в активі 3 пункти. Наступна гра зі збірною Іспанії відбудеться 13 жовтня у Києві на НСК Олімпійський.