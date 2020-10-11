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Факти / Спорт

Ліга націй-2020/21: календар та результати матчів

3 вересня стартує перший тур групового етапу турніру УЄФА Ліги націй-2020/21. Це другий за ліком розіграш турніру, в якому збірна України виступить в елітному дивізіоні А. Підопічні Андрія Шевченка заробили підвищення у класі, коли посіли першу сходинку у своїй групі у Лізі В.

Під час першого розіграшу турніру 55 національних збірних розподілили на чотири ліги відповідно до рейтингу УЄФА. Переможці своїх груп у лігах В,C, D за підсумками сезону-2018/19 піднялися у вищі ліги.

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За регламентом змагань, команди грають одна з одною вдома та на виїзді. Переможці своїх груп у Лізі А вийдуть до фінальної стадії турніру, яка відбудеться у червні 2021 року.

Переможці груп в лігах B, C і D піднімуться лігою вище, а збірні, котрі посядуть останні місця у групах, понизяться у класі. Оскільки у Лізі D лише дві групи, то з Ліги С вилетять лише дві команди, які визначаться у стикових матчах.

1 тур

Четвер, 3 вересня

19:00 D1 Латвія 0:0 Андорра
21:45 А4 Німеччина 1:1 Іспанія
21:45 А4 Україна 2:1 Швейцарія
21:45 В4 Болгарія 1:1 Ірландія
21:45 В3 Росія 3:1 Сербія
21:45 В3 Туреччина 0:1 Угорщина
21:45 В4 Фінляндія 0:1 Вельс
21:45 С3 Молдова 1:1 Косово
21:45 С3 Словенія 0:0 Греція
21:45 D1 Фарерські о-ви 3:2 Мальта

П’ятниця, 4 вересня

19:00 С4 Литва 0:2 Казахстан
21:45 А1 Італія 1:1 Боснія і Герцеговина
21:45 А1 Нідерланди 1:0 Польща
21:45 В1 Норвегія 1:2 Австрія
21:45 В1 Румунія 1:1 Північна Ірландія
21:45 В2 Словаччина 1:3 Чехія
21:45 В2 Шотландія 1:1 Ізраїль
21:45 С4 Білорусь 1:2 Албанія

Субота, 5 вересня

16:00 С2 Північна Македонія 2:1 Вірменія
16:00 D2 Гібралтар 1:0 Сан-Марино
19:00 А2 Ісландія 0:1 Англія
19:00 С1 Азербайджан 1:2 Люксембург
19:00 С1 Кіпр 0:2 Чорногорія
19:00 С2 Естонія 0:1 Грузія
21:45 А2 Данія 0:2 Бельгія
21:45 А3 Португалія 4:1 Хорватія
21:45 А3 Швеція 0:1 Франція

2 тур

Неділя, 6 вересня

16:00 С4 Вельс 1:0 Болгарія
16:00 D1 Андорра 0:1 Фарерські о-ви
19:00 В3 Угорщина 2:3 Росія
19:00 В4 Ірландія 0:1 Фінляндія
19:00 С3 Словенія 1:0 Молдова
21:45 А4 Іспанія 4:0 Україна
21:45 А4 Швейцарія 1:1 Німеччина
21:45 В3 Сербія 0:0 Туреччина
21:45 С3 Косово 1:2 Греція
21:45 D1 Мальта 1:1 Латвія

Понеділок, 7 вересня

17:00 С4 Казахстан 1:2 Білорусь
21:45 А1 Боснія і Герцеговина 1:2 Польща
21:45 А1 Нідерланди 0:1 Італія
21:45 В1 Австрія 2:3 Румунія
21:45 В2 Ізраїль 1:1 Словаччина
21:45 В1 Північна Ірландія 1:5 Норвегія
21:45 В2 Чехія 1:2 Шотландія
21:45 С4 Албанія 0:1 Литва

Вівторок, 8 вересня

19:00 С2 Вірменія 2:0 Естонія
19:00 С2 Грузія 1:1 Північна Македонія
21:45 А2 Бельгія 5:1 Ісландія
21:45 А2 Данія 0:0 Англія
21:45 А3 Франція 4:2 Хорватія
21:45 А3 Швеція 0:2 Португалія
21:45 C1 Кіпр 0:1 Азербайджан
21:45 C1 Люксембург 0:1 Чорногорія
21:45 D2 Сан-Марино 0:2 Ліхтенштейн

3 тур

Субота, 10 жовтня

16:00 C1 Люксембург 2:0 Кіпр
16:00 C1 Чорногорія 2:0 Азербайджан
19:00 D2 Ліхтенштейн 0:1 Гібралтар
19:00 D1 Фарерські о-ви 1:1 Латвія
21:45 А4 Іспанія 1:0 Швейцарія
21:45 А4 Україна 1:2 Німеччина
21:45 D1 Андорра 0:0 Мальта

Неділя, 11 жовтня

16:00 В4 Ірландія _:_ Вельс
16:00 С4 Казахстан _:_ Албанія
19:00 А2 Англія _:_ Бельгія
19:00 А1 Боснія і Герцеговина _:_ Нідерланди
19:00 А3 Хорватія _:_ Швеція
19:00 В1 Норвегія _:_ Румунія
19:00 В4 Фінляндія _:_ Болгарія
19:00 С2 Вірменія _:_ Грузія
19:00 С2 Естонія _:_ Північна Македонія
19:00 С4 Литва _:_ Білорусь
21:45 А2 Ісландія _:_ Данія
21:45 А1 Польща _:_ Італія
21:45 А3 Франція _:_ Португалія
21:45 В2 Ізраїль _:_ Чехія
21:45 В1 Північна Ірландія _:_ Австрія
21:45 В3 Росія _:_ Туреччина
21:45 В3 Сербія _:_ Угорщина
21:45 В2 Шотландія _:_ Словаччина
21:45 С3 Греція _:_ Молдова
21:45 С3 Косово _:_ Словенія

4 тур

Вівторок, 13 жовтня

19:00 C1 Азербайджан _:_ Кіпр
19:00 D1 Латвія _:_ Мальта
21:45 А4 Німеччина _:_ Швейцарія
21:45 А4 Україна _:_ Іспанія
21:45 C1 Чорногорія _:_ Люксембург
21:45 D2 Ліхтенштейн _:_ Сан-Марино
21:45 D1 Фарерські о-ви _:_ Андорра

Середа, 14 жовтня

19:00 В4 Фінляндія _:_ Ірландія
19:00 С4 Литва _:_ Албанія
21:45 А2 Англія _:_ Данія
21:45 А2 Ісландія _:_ Бельгія
21:45 А1 Італія _:_ Нідерланди
21:45 А1 Польща _:_ Боснія і Герцеговина
21:45 А3 Португалія _:_ Швеція
21:45 А3 Хорватія _:_ Франція
21:45 В4 Болгарія _:_ Вельс
21:45 В1 Норвегія _:_ Північна Ірландія
21:45 В3 Росія _:_ Угорщина
21:45 В1 Румунія _:_ Австрія
21:45 В2 Словаччина _:_ Ізраїль
21:45 В3 Туреччина _:_ Сербія
21:45 В2 Шотландія _:_ Чехія
21:45 С4 Білорусь _:_ Казахстан
21:45 С3 Греція _:_ Косово
21:45 С2 Естонія _:_ Вірменія
21:45 С3 Молдова _:_ Словенія
21:45 С2 Північна Македонія _:_ Грузія

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