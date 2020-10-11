Воротар збірної України Георгій Бущан, коментуючи матч зі збірною Німеччини в третьому турі Ліги Націй, зазначив, що в другому таймі припустився помилки, яка призвела до програшу.

Водночас він вважає, що ця помилка вплинула тільки на кінцевий результат, але не на гру.

– Ми не зупинилися, ми грали в свій футбол. На жаль, це футбол, буває всяке. Потрібно проаналізувати і рухатися далі, – зазначив Бущан в ефірі каналу Футбол.

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Відзначив відмінну роботу Бущана і головний тренер збірної України Андрій Шевченко, незважаючи на поразку синьо-жовтих від збірної Німеччини з рахунком 1:2 в рамках третього туру Ліги націй.

На його думку, від помилки ніхто не застрахований, зазначивши, що в моменті з другим голом Бущан зробив відмінний сейв.

Наступна гра зі збірною Іспанії відбудеться 13 жовтня в Києві на НСК Олімпійський.

Фото: Динамо Київ