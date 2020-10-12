У четвертому турі групового етапу Ліги націй-2020/21 елітного дивізіону у четвертій групі збірна України зустрінеться із командою Іспанії. Матч відбудеться 13 жовтня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1. Пряма трансляція матчу запланована на російських телеканалах Матч ТВ та Матч! Футбол 1.

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У повторі гру можна буде подивитися 14 жовтня о 1.40 та 16.10 на каналі Футбол 2 або об 11.25 на телеканалі Футбол 1. Гру покажуть і 15 жовтня на каналі Футбол 1 о 19.50.

Також текстова трансляція матчу Україна — Іспанія буде доступна на сайті Факти ICTV.

У першому матчі команд в рамках Ліги націй, який відбувся 6 вересня у Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано, іспанці розгромили підопічних Андрія Шевченка з рахунком 4:0. Дублем у зустрічі відзначився капітан Фурії Рохи Серхіо Рамос, а ще по голу на свій рахунок записали Ансу Фаті та Ферран Торрес.

Фото: Павло Курбанов, УАФ